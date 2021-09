Programa animal: os dinossauros estão soltos na cidade

Braquiossauros, estegossauros, anquilossauro, triceratops e até o temido T-Rex estão entre os dinossauros recriados no Jurassic Safari, que chega a Salvador para temporada de hoje (11) ao dia 26 de setembro, no estacionamento do Shopping da Bahia. O show, que é acompanhado de dentro do carro, conta a história de um grupo de cientistas que recriou dinossauros a partir do DNA de fósseis. No primeiro dia serão três sessões, às 17h30, 19h e 20h30.

Os répteis pré-históricos são animados por técnicas de manipulação e animatronic, que irão correr pelo espaço em performances e movimentos ao redor dos carros. O conteúdo do espetáculo tem supervisão do cientista Bruno Gonçalves Augusta, paleontólogo integrante do Laboratório de Paleontologia – Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP).

Ao entrarem, os visitantes já terão contato com alguns destes animais gigantes enquanto dirigem seus carros até o local da apresentação. A viagem é conduzida por Mike, que explica sobre o surgimento do Jurassic Safari Experience e como esses animais magníficos foram parar ali, além de dar detalhes científicos de cada um deles. A experiência tem duração total de cerca de 55 minutos e o acesso ao áudio das apresentações é feito por meio de canal FM.





SERVIÇO

Evento: Jurassic Safari

Local: Estacionamento E do Shopping da Bahia

Data: de 11 a 26 de Setembro

Sessões: Quintas e Sextas-feiras: 17h30, 19h e 20h30

Sábados e Domingos: 10h, 11h30, 14h30, 17h30 e 19h (neste sábado, dia 11, as sessões são às 17h30, 19h e 20h30).

Ingresso: R$120 e R$210 por veículo

Quantidade máxima de pessoas por carro - 4 (independente da idade)

Quantidade de carros – 100

Vendas - www.jurassicsafari.com.br.