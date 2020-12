Rita Batista, a nova integrante da velha turma

Desde os anos 1980, portanto já se vão 40 anos conheço e convivo com jornalistas e amigos, a exemplo de Leticia Muhana, Vera Martins, Etna Vasconcelos, José Amilcar, Julinho Cesar sua mulher Lidia e seu filho Icaro, Isabel D´Ávila, Dennis Rivera, Carlos Ribas, entre outros. E Já há algum tempo sempre nos reunimos na casa de Leticia, em Praia do Flamengo, sempre que ela está em Salvador (mora no Rio) para as festas de fim de ano (Natal e Réveillon) ou em seu aniversário, em 20 de agosto, quando costuma fazer um fuzuê. O de 60 anos, então, foi um acontecimento.

Mas, além desses nomes citados outros amigos fazem parte dessa turma, a exemplo, de Norminha, Bebete Martins, Niltinho Simões, Jovina Dulce, Tânia Fracaroli, Aninha Franco, Evinha, Flora Gil, Ivanna Souto, Daniela Mercury, Thathy. Além, é claro, dos familiares de Leticia, incluindo os irmãos Rubinho e Beth Muhana, Ledinha (atualmente, morando nos EUA) todas, as sobrinhas da anfitriã, Albinha, Rosana, entre outros.

E, muito mais jovem que nossa galera e,ntrou para a turma a querida Rita Batista. Eu já conheço Rita há um bom tempo. Sempre nos encontramos nos eventos; ela transmitindo Carnaval na TV Aratu e depois na TVE. Enfim, pelos caminhos da vida. Até que Rita passou a frequentar os encontros em Praia do Flamengo com seu marido Marcel Suzart e o filho do casal Martim. Logo, foi “adotada” por todos, como se já fizesse parte da turma.

Rita Batista com os jornalistas Vera Martins, Isabel D´Ávila, Denis Rivera e Letícia Muhana (Arquivo pessoal)

Sempre que a gente se encontrava, Letícia comentava comigo: “Não sei por que a Globo ainda não chamou Rita. Ela é uma repórter muito boa, E ainda é bonitona. Eles não sabem o que estão perdendo. E eis que semana passada a noticia foi publicada primeiro na coluna de Patrícia Kogut, no jornal o Globo, e depois replicada por sites e blogs em todo o Brasil, especialmente na Bahia. Segundo a coluna, Rita produzirá reportagens para os programas É de Casa, Mais Você e Encontro com Fátima Bernardes.

A novidade foi comemorada com festa pelos amigos e admiradores de Rita. O post que fiz no Instagram, e reproduzido no Facebook e Twitter, foi um dos mais comentados em minha página. Todos parabenizando a contratação da artista e torcendo por essa nova etapa em sua carreira. Numa prova do sucesso que Rita faz entre os baianos. E agora com certeza vai conquistar o Brasil. Se bem que ela chegou a ter uma experiência nacional em outra emissora de TV.

Liguei para Rita querendo saber como foi que ela entrou nesse grupo como a caçula. Ela me contou: “Em janeiro de 2017, Leticia mandou um convite/ mensagem pra mim num perfil Fã Clube Rita Batista. Depois, mandou uma mensagem para o meu perfil dizendo "que pena que não deu para você ir para o aniversario de meu filhote". Eu respondi: "mas eu não fui convidada (rs)". Foi aí que ela se tocou que o convite tinha sido para outro perfil. Foi assim que a gente se aproximou. A partir dai, Rita passou a fazer parte do grupo como uma espécie de mascote. E foi adotada por todos.