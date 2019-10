Rodada em Salvador, série sobre a história de Popó ganha trailer

A série que conta a história do pugilista baiano Acelino Freitas, o Popó, teve o seu primeiro trailer divulgado nesta terça-feira (8). "Irmãos Freitas" chegará às telas no próximo dia 20, no canal por assinatura Space, às 21h.

A série, produzida pelo canal Space, é composta por oito episódios de 50 minutos cada e uma criação de Walter Salles (Central do Brasil) e Sérgio Machado (Cidade Baixa), com direção de Aly Muritiba.

A trama conta a história de Popó e relata o amor e rivalidade entre ele o seu irmão, o também ex-pugilista Luís Cláudio, entre a vida em Salvador e o início de carreira do tretra campeão mundial de boxe.

Na série, Popó será interpreatado pelo ator Daniel Rocha.

Confira o trailer de "Irmãos Freitas":