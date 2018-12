Sabrina Sato deixou a maternidade na tarde desta segunda-feira (3), quatro dias após o nascimento de Zoe. Ela saiu com a menina nos braços e acompanhada do noivo, o ator Duda Nagle.



Minutos antes de saírem do hospital, localizado na região central de São Paulo, Duda Nagle afirmou em seu Instagram Stories que se tratava do "momento mais feliz" de sua vida.