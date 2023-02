SAC Móvel realiza atendimento nos bairros Federação, São Cristóvão e Paripe

Os moradores dos bairros Federação, São Cristóvão e Paripe terão, até o próximo sábado (4), um incentivo a mais para organizar a retirada de documentos. Os locais recebem a visita de unidades móveis do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC). Os serviços disponíveis são a 1ª e demais vias do RG; 1ª via de CPF; antecedentes criminais, recadastramento Ceprev (prova de vida para aposentados e pensionistas do Estado), Ouvidoria Geral do Estado (OGE) e Procon (somente na Federação).

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, de 8h às 16h, e aos sábados, de 8h às 12h, por ordem de chegada. Para emissão de carteira de identidade, é necessário levar duas fotos 3x4. A fotografia deve ser colorida e ter a imagem frontal da pessoa a ser identificada, sem retoque, e com a cor do fundo branca. Todos os serviços são gratuitos, exceto 2ª e demais vias do RG, que tem uma taxa de R$ 46,19.

Confira os locais de atendimento

Federação: Rua Agnelo Brito, em frente à 41ª Companhia Independente da Polícia Militar

Período: 27 de fevereiro a 4 de março

São Cristóvão: Estacionamento externo do Salvador Norte Shopping

Período: 1 a 4 de março

Paripe: Av. Suburbana, estacionamento do Centro de Abastecimento de Paripe

Período: até 4 de março