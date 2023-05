Salvador passará a ter voo diário para Lisboa em outubro

A cidade de Salvador passará a contar com uma conexão diária com Portugal em outubro. Na esteira do aumento de idas para o verão europeu, a TAP vai reforçar seu posicionamento no Brasil como uma das principais companhias aéreas para a Europa com o aumento do número de voos por semana.

A mudança, de acordo com informações do Alô Alô Bahia, acontece a partir de 29 de outubro, passando a realizar até 81 voos por semana, conectando 11 capitais do Brasil à sua rede de destinos. Com isso, Natal e Salvador passam a ter voo diário para o país, através de Lisboa e Porto.

Atualmente, os voos TP22 e TP23, que ligam Salvador a Lisboa, ocorrem seis vezes na semana - a rota não é operada nas quintas-feiras.

A TAP utiliza as aeronaves A330-NEO e A321LR nas rotas do Brasil, todas com Wi-Fi a bordo, poltronas com entretenimento touch-screen em todas as cabines, poltronas "lie-flat" que viram camas horizontais na classe executiva, com o serviço de bordo baseado em características de "Portugalidade" que distingue a companhia aérea portuguesa.

Com a mudança, as frequências de voos da TAP no Inverno Europeu passam a ser:

• Belém, 4 vezes por semana

• Belo Horizonte, 6 vezes por semana

• Brasília, 6 vezes por semana

• Fortaleza, voo diário

• Natal, voo diário a partir de 29 outubro

• Maceió, 3 voos por semana via Natal a partir de 29 outubro

• Rio de Janeiro – Porto, 2 voos por semana

• São Paulo – Porto, 3 voos por semana

• Porto Alegre, 3 voos por semana

• Recife, voo diário

• Rio de Janeiro – Lisboa, 11 voos por semana a partir de 29 outubro

• Salvador, voo diário a partir de 29 outubro

• São Paulo, 18 voos por semana

Atualmente, a TAP liga a Europa a 11 destinos no Brasil a partir de Lisboa e Porto, voando para São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife e Salvador.

