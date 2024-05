Salvador sedia I Congresso Baiano de Estética Negra

"Acreditamos que a beleza negra vai além do que os olhos podem ver. Ela é uma expressão de identidade, cultura e resistência. Nosso objetivo foi criar um congresso que transcenda a superfície da beleza, sendo uma ferramenta para capacitar, educar e conectar mulheres negras", afirma Dijara Santos, uma das organizadoras do congresso.

O evento contará ainda com a presença do renomado psicoterapeuta Hilvan Coutinho, que abordará questões essenciais sobre saúde mental e prosperidade. Além disso, as afroeducadoras Aline Lisboa e Carol Adesewa farão palestras sobre o empoderamento estético de crianças negras. Os interessados em participar do I Congresso Baiano de Estética Negra podem fazer a inscrição pelo Instagram @congressoesteticanegra.