Seleção brasileira feminina de vôlei vence Argentina em amistoso

Em um jogo amistoso e em clima de festa, que marcou os retornos das veteranas Camila Brait, Fabiana e Sheilla, a seleção brasileira feminina de vôlei derrotou a Argentina com muita facilidade, por 3 sets a 0, com parciais de 25/8, 25/17 e 27/25. A partida foi disputada neste domingo (18) em Suzano (SP).

A líbero Camila Brait, a oposta Sheilla e a central Fabiana, as duas últimas bicampeãs olímpicas, não defendiam o Brasil desde 2016. A ideia do técnico José Roberto Guimarães, com o retorno do trio, é mesclar a experiência das veteranas com as atletas mais jovens do atual elenco.

"Estou feliz de volta à seleção, de saber que minha filha pode me ver jogar", disse Camila Brait. A líbero havia anunciado a aposentadoria da seleção brasileira um dia após ser cortada da equipe que disputaria os Jogos Olímpicos Rio-2016. No início deste ano, ela foi chamada por Zé Roberto para a Liga das Nações, mas recusou a convocação. O treinador voltou a convocá-la e, desta vez, Camila aceitou retornar. Ela substituiu Leia no segundo set e fez um jogo seguro.

Das três, apenas Fabiana começou o jogo entre as titulares. No entanto, a central, escalada para jogar ao lado de Bia, ficou pouco tempo em quadra. Ela sentiu um problema após uma tentativa de bloqueio e foi substituída no início do primeiro set. Não voltou mais à quadra e assistiu do banco ao restante do jogo.

Sheilla entrou em quadra com Roberta na metade da primeira parcial e pontuou em seu quarto ataque. Ela ficou no banco no segundo período e retornou à quadra na última parcial. Não foi destaque, mas teve papel importante no triunfo em que o Brasil foi amplamente superior, especialmente nos dois primeiros sets, e não encontrou dificuldade para despachar o rival sul-americano O maior massacre se deu no primeiro set, vencido por 25 a 8, depois de muitos erros das argentinas.

A jovem equipe argentina melhorou na segundo set e endureceu a partida. As adversárias chegaram a abrir 8 a 4 e ficaram em vantagem até o 12º ponto, quando o ataque brasileiro voltou a encaixar voltou e a virada começou a ser construída. No final, 25 a 17.

O terceiro e último set acabou sendo o mais equilibrado em razão da instabilidade do time de Zé Roberto, que cometeu falhas no passe e perdeu eficiência no ataque, e do crescimento da Argentina. No entanto, a experiência e a qualidade técnica fizeram diferença e o Brasil fechou o jogo o set em 27 a 25 com um ace da central Carol e definiu o triunfo.

Rodízio é celebrado

Após o duelo em Suzano, Zé Roberto comemorou o fato de poder utilizar todas as jogadoras no primeiro dos dois amistosos preparatórios para a disputa do Campeonato Sul-Americano, no Peru, que tem início no dia 28 deste mês e antecede a Copa do Mundo, de 14 a 29 de setembro, no Japão. O último amistoso, também contra as argentinas, será nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), novamente em Suzano.

"Foi muito bom jogar com o ginásio lotado diante da nossa torcida. O mais importante na partida de hoje foi que todas as jogadoras puderam participar do jogo. Isso é positivo na nossa preparação para o Sul-Americano. Foi uma festa bonita e tiramos aspectos positivos desse amistoso", declarou o treinador.

Quem teve motivos de sobra para comemorar foi Sheilla. Fora da seleção brasileira desde os Jogos do Rio-2016, a aposta voltou a defender a equipe e recebeu um grande carinho da torcida quando foi chamada por Zé Roberto para entrar em quadra na metade do primeiro set.

"Em 2016 achei que o meu ciclo na seleção feminina tinha acabado Quando conversei com o Zé Roberto percebi que ainda queria jogar pelo Brasil. Hoje foi muito bom sentir esse frio na barriga e estou feliz de vestir essa camisa novamente. A emoção foi ainda maior porque as minhas filhas estavam na arquibancada", disse a bicampeã olímpica.

A líbero Camila Brait e a central Fabiana foram as outras duas veteranas convocadas por Zé Roberto para defender o Brasil nos amistosos. Brait, que chegou a recusar a convocação para a disputa da Liga das Nações no começo deste ano, também se mostrou feliz com o retorno para o time brasileiro.

"Estou muito feliz. Já realizei um grande sonho que era ser mãe e agora tenho como objetivo disputar os Jogos Olímpicos. Fui muito bem recebida pelas jogadoras e a comissão técnica. Foi muito bom estar em quadra novamente com essa camisa e essa partida foi muito positiva para ganharmos ritmo de jogo", afirmou.