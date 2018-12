Série A 2018 exigiu pouco para escapar do rebaixamento; entenda

O Campeonato Brasileiro chegou ao fim, e junto com ele, as contas feitas pelos torcedores da dupla Ba-Vi em mais um ano em que os dois clubes brigaram contra o rebaixamento na maior parte do torneio. É normal que o torcedor e alguns matemáticos coloquem o “número mágico” para escapar da degola como 45 pontos. A edição de 2018, no entanto, seguiu a tendência de exigir uma pontuação mais baixa para se livrar da Série B.

Neste ano, por exemplo, o Vasco, 16º colocado, escapou com 43. E o Fluminense, com 45, terminou em 12º lugar, a melhor posição da história de um clube com essa pontuação.

O Brasileirão é disputado com 20 clubes em pontos corridos desde 2006, e só uma vez um time com 45 pontos caiu. Aconteceu com o Coritiba, em 2009.

Já com 44 pontos, a última vez que um clube foi rebaixado foi em 2013. Vale lembrar que a edição de cinco anos atrás foi decidida no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), com o rebaixamento da Portuguesa, que perdeu pontos por escalar um jogador irregular, e a manutenção do Fluminense na elite. Caso a Lusa não fosse punida, o Flamengo seria rebaixado com 45 porque também perdeu pontos - em julgamento realizado depois da definição de Portuguesa e Fluminense. Se a disputa ficasse só no campo, o tricolor carioca seria rebaixado com 46, o que seria um recorde.

Além desse caso específico, times que atingissem 44 pontos se salvariam em nove das 13 edições realizadas; as outras exceções seriam em 2007, 2008, 2009.

A média de pontuação do 17º colocado na Série A é de 42,15 pontos. Isso implica também que, na média, 43 pontos são suficientes para escapar do rebaixamento. Mas este número é perigoso justamente por causa das oscilações de cada temporada.

Considerando uma equipe com 43 pontos, ela teria escapado em sete edições e sido rebaixada em seis. A conta utiliza como parâmetro a pontuação do 17º em cada campeonato e não leva em consideração os critérios de desempate – porque dois times com a mesma pontuação poderiam ter desfechos diferentes.

Neste ano, o Sport foi rebaixado com 42 pontos. América-MG (40), Vitória (37) e Paraná (23) também vão jogar a Série B 2019. Fortaleza, CSA, Avaí e Goiás conseguiram o acesso.

*Sob supervisão do editor Herbem Gramacho.