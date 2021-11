Sertanejo Thiago Costa é internado após jet ski onde estava ser atingido por lancha

O cantor sertanejo Thiago Costa foi internado e passou por uma cirurgia após o jet ski em que estava ser atingida por uma lancha em Belém, capital do Pará, na quinta-feira (11). De acordo com o g1, o quadro de saúde do músico é estável.

O músico sofreu uma fratura na perna e outra no braço. A cirurgia ocorreu dentro do esperado, segundo a equipe do músico, que segue internado.

Além dele, outra pessoa, que não teve a identidade divulgada, foi atendida pelos bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após o acidente.

A colisão entre a lancha e a moto aquática ocorreu no início da noite de quinta. Conforme a assessoria do músico, o condutor da lancha prestou socorro.