Seu Jorge recebe Carlinhos Brown na Grande Noite no Carnegie Hall, em New York

Seu Jorge e Carlinhos Brown: show em homenagem à Bossa Nova ( Foto: Divulgação)

Em parceria com a Join Entretenimento, o empresário Fábio Almeida e a produtora Camila Rebouças vão realizar, dia 8 de outubro, no Carnegie Hall, em New York, o espetáculo A Grande Noite, no palco do Stern Auditorium, o principal da casa, com um show comandado por Seu Jorge e pelo pianista Daniel Jobim - neto de Tom Jobim. Max Vianna assina a direção artística da noite, que terá participações de Roberto Menescal e Carlinhos Brown. O evento será uma espécie de homenagem aos 60 anos do Bossa Nova At Carnegie Hall, que aconteceu em 20 de novembro de 1962 e reuniu nomes como Tom Jobim, João Gilberto, Carlinhos Lyra, Sérgio Mendes e o próprio Menescal. E foi o lançamento da Bossa para o mundo.

Armandinho e Marcel Powell em giro europeu (Foto: Divulgação)





Armandinho Macêdo & Marcel Powell iniciam turnê europeia

Armandinho Macêdo & Marcel Powell iniciam a turnê europeia do show Baden Powell Tribute, em homenagem a um dos maiores violonistas do mundo, o saudoso Baden Powel, que nos deixou em 2000. A estreia será dia 2 de maio no Fasching, em Estocolmo, capital da Suécia. Dia 3 o show segue para o Katalin and all That Jazz, em Uppsala, no mesmo país. Na sequência, tem Bruxelas, na Bélgica, no Le Baixu, dia 4; no dia 5, a dupla vai ao Espace des Arts em La Pradet, na França; e dia 7, no New Grounds em Rotterdan, Holanda.

Lulu Santos fará show na Concha Acústica do TCA (Foto: Divulgação)

Turnê dos 70 anos de Lulu Santos chega a Salvador em outubro

O cantor, compositor e jurado do The Voice Lulu Santos, cujo nome de batismo é Luiz Maurício Pragana dos Santos, que completa 70 anos dia 4 de maio, vai comemorar a data redonda com a turnê Barítono, que estreia dia 2 de maio em Miami e chega a salvador dia 1 de outubro, na Concha Acústica do TCA, depois de percorrer várias cidades dos EUA e do Brasil.

Autor de várias músicas de sucessos, como Toda Forma de Amor, Tempos Modernos, Como Uma Onda, O Último Romântico, Um Certo Algém, De Repente Califórnia, Lulu é considerado um dos maiores hitmaker do Brasil.

Micarê em Brasília

O fim de semana será de Carnaval em Brasília. É o Micarê 2023, que acontece sábado e domingo, no Estádio Mané Garrincha. Mais uma vez, a turma da axé music vai comandar a festa. A saber: Bell Marques, Durval Lelys, Banda Eva, Timbalada, Rafa & Pipo, É o Tchan e Filhos da Bahia.





TUM-TUM-TUM*

1 Os Alunos do curso A Batucada Tocatambor, comandado pelos percussionistas Alexandre Lins e Daniela Pena, irão se apresentar com o cantor e compositor Magary Lord, dia 13 de maio, às 20h, no Sunset Music Bar, em Pituaçu. Os ingressos custam R$ 70, via pix, com a chave: 10257661000150 (Tambora Produções Artísticas) ou na plataforma Sympla https://www.sympla.com.br/evento/batucada-tocatambor-com-magary-lord/1966927.

2 Compositor de sucessos gravados por Gusttavo Lima, Luan Santana e Jorge Matheus, entre outros, o baiano Brenno, 28 anos, lança dia 5 de maio, como cantor, sua nova música de trabalho: Passarinho. Para já realizar o pré-save, basta acessar no site onerpm.link/_passarinho.

3 O rapper baiano Alan dos Santos, conhecido como Daganja, lança hoje Um Quarto do Mundo, seu quarto álbum, em todas as plataformas digitais de música. Neste novo disco, fruto da forte parceria com o produtor e instrumentista Marcelo Santana, o cantor reuniu as referências e as vertentes presentes nos seus três primeiros discos: a pegada de crítica social presente na estreia, associada a diversidade musical de seu segundo play e o lado dançante do último trabalho.