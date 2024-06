SÃO JOÃO NA BAHIA

Licores com sabores diferentes fazem sucesso em Salvador; veja onde encontrar

Pistache, noz que está na moda, também entrou na lista das bebidas mais procuradas

Brenda Viana

Publicado em 15 de junho de 2024 às 11:00

Licor de Pistache, Doce d Leite e Ninho com Frutas Vermelhas Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

Álcool ou aguardente, água e até ervas aromáticas estão entre os ingredientes. O tempo para produzir leva entre 60 a 90 dias. O licor começa a ser procurado em meados de maio para, em junho, ser uma das bebidas mais consumidas no São João, principalmente no Nordeste. Os sabores tradicionais, como jenipapo, maracujá e amendoim estão sempre entre os mais buscados.

Na Bahia, o licor cremoso virou moda e tem outros sabores bastante diferentes. Esse é o caso do licor de pistache, noz que virou a queridinha de 2024, sendo inspiração de várias comidas e bebidas.

Em Salvador, a empresa "Seu Zé e Dona Bonita Licor" (@seuzelicor), liderada pelo gastrônomo Fábio Alves, tem feito sucesso com o licor de pistache de 500 ml. Criado em 2023, o sabor caiu no gosto da galera e a expectativa é de mil litros vendidos só em junho.

Os tradicionais ele traz de Alagoinhas, cidade onde a mãe faz e comercializa. Na loja de Salvador, que abriu ao lado de outro empreendimento que possui, a Oxente Gelateria, em Stella Maris, são vendidos os que foram desenvolvidos aos poucos com a matriarca da família, com a base dos sabores mais conhecidos.

“Como eu sou nutricionista e gastrônomo, então comecei a pensar nos sabores para os licores que já são tradicionais de acordo com os sorvetes da sorveteria. Aí a imaginação foi além, comecei a fazer de chocolate branco com geleia de maracujá, mas também de nutella, leite ninho e agora pistache. Eu digo que os de pistache são 8 ou 80, pois a pessoa precisa gostar dele para apreciar doce, licor, sorvete”, diz.

Licor de Pistache Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

São diversos sabores, como doce de leite, ninho com frutas vermelhas, chocolate branco com maracujá, chocolate, ovomaltine, menta com chocolate, entre outros. No de pistache, os grãos são selecionados e torrados, além de triturados com o objetivo de virar uma pasta. O processo demora alguns minutos até que sejam incluídos ingredientes próprios para transformar a pasta no licor artesanal.

A bebida custa R$ 30 na garrafa de 500 ml. Os outros licores, como os tradicionais, variam entre R$ 25 e R$ 35. Mas é importante deixar claro: não há venda em atacado.

Pitaya

Na capital baiana, há outra empresa que vende licor com sabor diferente. É a LicorTodoDia, da empresária Evelyn Lima, de 24 anos. A premissa é poder beber licor todos os dias do ano, não só na época junina. E, pensando nisso, ela desenvolveu o Cupuaçu com Pitaya, uma mistura do rosa com o amarelinho que deixa a bebida visualmente bonita. O sabor, por sua vez, sobressai com o azedinho do cupuaçu.

Iniciada no começo da pandemia após Evelyn ser demitida do emprego, a LicorTodoDia (@licortododia) se mantém até hoje criando sabores para continuar atraindo clientes que buscam bebidas diferentes. Ela e a mãe, Edilene Lima, fizeram um curso online para começar o empreendimento, mas chegaram a perder mais de 12 litros de licor após a tentativa dar errado.

“Serviu como base para que a gente soubesse algumas diferenças, principalmente a diferença entre licor e batida, a forma de conservação e todos os cuidados necessários”.

Licor de Pitaya Crédito: Divulgação / LicorTodoDia

Porém, o empecilho não desanimou as duas que, em 2024, inventaram novos sabores, como o de Banoffe, que é feito com doce de leite, um toque de canela e doce de banana. “Eu gosto dessas invenções, minha mãe que me segura”, brinca. Durante o festejo do São João, elas conseguem vender mais de 5 mil garrafas, que são fabricadas na própria casa, no Engenho Velho da Federação, em Salvador.

A empresária explica que as garrafas de 1 litro estão disponíveis entre R$ 35 e R$ 40. Para quem prefere porções menores, os potinhos de 300ml são ideais para provar e custam R$ 14 cada. Adicionalmente, os clientes têm a opção de adquirir quatro unidades por R$ 50. “Viemos para quebrar esse tabu que licor só se deve tomar no São João”, acentua Evelyn, que faz a propaganda dos licores durante todo o ano.

O CORREIO separou uma lista de 10 lugares que vendem licores em Salvador e algumas cidades da Bahia:

Licor da Biim: Contendo tradicionais e trufados, o Licor da Biim é conhecido na região do Pelourinho, em Salvador. Os preços variam entre R$ 25 de 500 ml, R$ 35 a R$ 40 de 1 litro e o kit promocional por R$ 50. Contato: (71) 9 8781-0907.

Licor Primavera: De Cruz das Almas, o Primavera já é conhecido pela região. Os valores variam entre caixa com 12 unidades com licor tradicional na garrafa pet por R$ 110 e na garrafa de vidro por R$ 120. Contato: (75) 9 9145-4584.

Licor das Freiras do Convento do Desterro: tradicional do Centro de Salvador, as bebidas tem 37 sabores, com valores fixos entre R$ 10 a minigarrafa e R$ 75 com 1 litro. Há também o licor Rosas e Jenipapo, de 750 ml, por R$ 120. Contato: (71) 9 9681-1711.



Licor Roque Pinto: Feito em Cachoeira, o licor é um dos mais conhecidos em todo o estado, principalmente pela forma artesanal de ser produzido. As bebidas são vendidas entre R$ 16 e R$ 36. Contato: (75) 9 8862-8851.

Licor da Vó Nieta: A mistura de sabor dos licores cria-se uma experiência gastronômica para os amantes de licores em Salvador. Valores entre R$ 80 a R$ 550. Contato: (71) 9 9177-8819.

Licor Tia Dadá: Diretamente de Feira de Santana, há diversos sabores, como os tradicionais, cremosos, gourmet cremoso, 0% lactose e até sem adição de açúcar. Os valores variam entre R$ 13 e R$ 390. Contato: (75) 9 9178-6555

Licor da Barriguda: Um dos mais procurados da região de Riachão do Jacuípe, o licor da Barriguda tem licores cremosos, tradicionais e até linha black, com doce de leite com café. Os valores são R$ 27 e R$ 30. Contato: (75) 9 9102-9613

Licor Doce Amor: Disponível durante todo o ano, ele vende 8 sabores tradicionais do cremoso. Disponível em Conceição do Almeida, Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, São Felipe, Cabaceiras do Paraguaçu e Salvador. Valor: R$ 25 de 500 ml e R$ 42 de 1 litro. Contato: (75) 9 8851-6019.

Empório Sonatta: Focando nos licores especiais, o Sonatta tem sabores diferentes para quem gosta de descobrir novas bebidas, como hibisco com framboesa. Os valores variam de R$ 45 e R$ 59. Contato: (71) 9 8339-8223

Licor da Manu: Com oito sabores, variando entre tradicionais e premium, como Ninho com Nutella, Manu aposta na experiência única de sabor no paladar. Os valores variam entre R$ 45 e R$ 55. Contato: (71) 9 9328-8989.