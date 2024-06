DIREITO

Lei que obriga estabelecimentos a oferecerem sacolas gratuitas é sancionada

A lei que obriga estabelecimentos comerciais de Salvador a oferecerem sacolas recicláveis gratuitamente (Lei 9.817/2024) foi sancionada pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil). O projeto foi aprovado pela Câmara Municipal na terça-feira (11), e a sanção foi publicada na edição desta sexta-feira (14) do Diário Oficial do Município.

A lei vale também para estabelecimentos atacadistas em relação aos produtos comercializados no varejo. A legislação determina que “os estabelecimentos disciplinados por esta Lei deverão afixar placas visíveis com as disposições do art. 4º, a fim de cientificar, inequivocamente, a respeito das alternativas conferidas por esta Lei, bem como da referida gratuidade”.