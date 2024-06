MP recomenda a suspensão imediata da cobrança de sacolas biodegradáveis em Salvador

O documento solicita uma alternativa gratuitas às sacolas plásticas tradicionais, como sacolas e embalagens de papel, reutilizáveis ou biodegradáveis, sem custo ao consumidor. Após a lei que veda a distribuição das sacolas plásticas, o MP instaurou uma investigação com foco na abusividade da cobrança das biodegradáveis.

De acordo com a promotora de Justiça Leila Adriana Vieira Seijo de Figueiredo, autora da recomendação, é imprescindível que haja alternativas para que o consumidor possa armazenar e transportar as mercadorias adquiridas no local.