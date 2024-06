Nova regra sobre distribuição de sacolas em Salvador deve entrar em vigor em julho

Quando a Lei Municipal n° 9.699/2023 entrou em vigor, em maio deste ano, a Associação Baiana de Supermercados (Abase), representante do setor em questão, comemorou a decisão. “Estamos conscientes de que a redução do consumo de sacolas plásticas não-recicláveis é fundamental para a preservação dos ecossistemas locais e para a mitigação dos problemas causados pelos resíduos plásticos”, afirmou Amanda Vasconcelos, presidente da Abase.

Ao CORREIO*, a entidade afirmou que cada estabelecimento possui liberdade para precificar o produto da forma que desejar. As sacolas plásticas biodegradáveis são vendidas por valores entre R$0,12 e R$0,32 em supermercados soteropolitanos. Alguns estabelecimentos, como o Hiperideal e Rede Mix, oferecem aos consumidores duas opções de tamanho. Em ambas as lojas, os itens são encontrados por R$0,15 e R$0,32. Após a proposta de aprimoramento da lei vir à tona, a reportagem entrou em contato com a entidade novamente, no entanto, não havia respostas até a publicação desta matéria.