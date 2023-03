Simone anuncia turnê “Tô Voltando” para comemorar 50 anos de carreira

A baiana Simone vai percorrer o Brasil comemorando meio século de carreira (Foto: Divulgação)

O Cine Theatro Central em Juiz de Fora, Minas Gerais, foi a cidade escolhida pela cantora Simone para iniciar a turnê “Tô Voltando’, no dia 15 de abril, para marcar seus 50 anos de carreira . “Muitas histórias e memórias incríveis para celebrar com vocês! Será uma alegria imensa reencontrar todos nos palcos”, comentou a baiana, que vai percorrer o Brasil. Marcus Preto assina a direção e no repertório clássicos de Milton Nascimento, Chico Buarque, Ivan Lins, Sueli Costa, Gonzaguinha, João Bosco e Martinho da Vila. Uma das artistas mais respeitadas o Brasil, Simone, que nasceu em Salvador, no dia 25 de dezembro de 1949, está com 73 anos e em plena forma.





Malê Debalê homenageia Luana Assiz com o Troféu Abraço Negro

Jornalista e apresentadora recebe homenagem do Malê (Foto: Divulgação)





Neste sábado, a jornalista e apresentadora da TV Bahia, Luana Assiz (que está há quatro anos na emissora), receberá o Troféu Abraço Negro - Malê Debalê. A homenagem ocorrerá na sede do bloco afro, que comemora 44 anos em 2023. A premiação reconhece o trabalho de autoridades que contribuem em diversas áreas para a cultura e, consequentemente, para o progresso da sociedade. No início do ano, Luana Assiz foi convidada pela Globo Rio para participar do programa A Roda - Raízes do Samba. Como parte de sua contribuição, fez reportagem sobre os blocos afro para percorrer a história do samba em suas origens, que passam pelo samba reggae e pelo carnaval.

Claudia Leite estreia seu projeto de forró: “Arraiá da Claudinha”

Claudia Leitte: do Carnaval para o São João (Foto: Divulgação)





Depois de ensaiar por algum tempo, finalmente, a cantora Claudia Leitte, um dos grandes nomes da cena axé, estreia seu novo projeto - dessa vez, voltado para o forró. É o Arraiá da Claudinha, que vai percorrer o Brasil no período de festas juninas, principalmente no Nordeste, onde o povo espera o ano todo para essas comemorações que misturam comidas e bebidas típicas e a devoção aos santos Antônio, João e Pedro. A estreia será no dia 29 de abril no Angelim Garden, em Cabedelo na Paraíba. E, para começar bem, ela terá as presenças das bandas Limão com Mel e Mastruz com Leite. Mais as participações do trio Surreal, Matheus Lira e Victor Leão.

Declaração de amor a Salvador

Para marcar o início de uma nova fase em sua carreira, Sant convidou a cantora baiana Luedji Luna e o rapper também baiano Vandal para uma parceria especial no single “SSA”, no qual ele faz uma declaração de amor a Salvador com direito a videoclipe gravado na capital baiana. A novidade chega pela Som Livre amanhã.

TUM-TUM-TUM*

1 No dia 31 de março, às 11h, na sede do Instituto Arte no Dique, em Santos (SP), presidido pelo baiano José Virgílio, será inaugurado o Complexo Rei Pelé com Escola de Marcenaria Sustentável Eduardo Moraes Moreira e Quadra Douglas Franklin, ex-jogador do Santos e ídolo do Esporte Clube Bahia. O evento terá as presenças de Edinho, representando a família de Pelé, e Davi Moraes, pela parte de Moreira.

2 Depois de lançar a primeira parte do seu álbum de estreia, chamado "Bença!", o grupo Filhos da Bahia libera mais uma faixa do projeto. Em uma parceria com a madrinha Ivete Sangalo e com a participação de seu filho, Marcelo, na percussão, a música inédita Frio chega em todos os tocadores digitais e com audiovisual no YouTube hoje.

3 A segunda edição do Arraiá Eskenta N’Eu será realizada no dia 20 de maio (sábado), na cidade de Itabuna e traz como atrações Flávio José, Raí - Saia Rodada e Felipe Amorim. Criado em 2022 por Tiago Kallid, da Netto Produções, o Eskenta N’Eu terá Praça de Alimentação com comidas típicas, espaço para foto, Tenda Eletrônica com DJ, entre outras opções.