APREENSÃO

Polícia Militar desarticula laboratório de maconha e prende três suspeitos em Monte Santo

A Polícia Militar da Bahia desarticulou um laboratório de maconha na zona rural de Monte Santo, na região nordeste do estado, na sexta-feira (26). Três homens foram presos na operação que encontrou uma plantação de dez mil pés da planta geneticamente modificada.

Um dos homens presos confessou ser o dono da fazenda. Com os suspeitos foram apreendidos três celulares, uma bolsa tipo “pochete”, duas carteiras de documentos, duas embalagens de maconha embalada à vácuo e oito embalagens vazias.

Agentes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe – Nordeste) e do 5º Batalhão Polícia Militar da Bahia foram ao local após uma denúncia.

Esta não é a primeira grande apreensão da droga na cidade de Monte Santo. Em setembro do ano passado, quatro plantações com cerca de 60 mil pés de maconha foram localizados e destruídos pela polícia no município de quase 50 mil habitantes.