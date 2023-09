60 mil pés de maconha são localizados em Monte Santo

Neste sábado, quatro plantações com cerca de 60 mil pés de maconha foram localizadas através do Centro Integrado de Comunicações (Cicom) de Euclides da Cunha e da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Nordeste.



As plantações estavam em uma área de mata, dentro de uma fazenda no município de Monte Santo, a cerca de 360km de Salvador.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os policiais fizeram incursões na área de caatinga e localizaram as plantações, e os entorpecentes foram arrancados e incinerados no local. A SSP afirmou que os materiais usados pelos criminosos para a manutenção das roças também foram apreendidos.