Saiba os famosos que, como Anitta, são de religiões de matriz africana

Cantora perdeu mais de 100 mil seguidores após publicar fotos em terreiro

Da Redação

Publicado em 13 de maio de 2024 às 19:05

Anitta Crédito: Redes sociais

A cantora Anitta perdeu, nesta segunda-feira (13), mais de 100 mil seguidores ao compartilhar diversas fotos no terreiro. Mas essa não foi a primeira vez que a artista sofreu intolerância devido ao candomblé e ela também não é a única celebridade que já sofreu algum tipo de intolerância religiosa.

Nomes como Bruno Gagliasso, Juliana Paes e Daniela Mercury já assumiram publicamente que são adeptos às crenças de religiões de matriz africana e defenderam a necessidade de ser tolerante com todos.

Confira a lista:

Bruno Gagliasso

O ator revelou em entrevista para Quem que frequenta o Ilê Axé Opo Aganju, em Salvador (BA), onde já levou o filho do meio, Bless. "Eu sou do candomblé, eu tenho Oxóssi do meu lado, Exu entrou com força agora”, afirmou ele.

Daniela Mercury

A cantora baiana é do candomblé e defende a liberdade religiosa. "É fundamental que todas as brasileiras e brasileiros, líderes religiosos e fiés de 'todas' as religiões convivam pacificamente, respeitem e protejam os templos sagrados de 'todas' as religiões professadas", defendeu ela nas redes sociais.

Zeca Pagodinho

O cantor é devoto de Ogum, inclusive, a religião dele foi parte do desfile da Grande Rio que homenageou o cantor no Carnaval 2023.

Isis Valverde

A atriz começou a ter contato com o candomblé depois de um acidente em 2014 e mesmo anos depois, em 2019, ela publicou uma homenagem à Iemanjá, Senhora do Mar, nas redes sociais.

Luana Xavier