INTOLERÂNCIA RELIGIOSA

Anitta mostra rotina em terreiro de Candomblé e perde mais de 100 mil seguidores

Cantora nunca escondeu sua religião e já sofreu intolerância

Da Redação

Publicado em 13 de maio de 2024 às 13:08

Anitta Crédito: Redes sociais

A cantora Anitta nunca escondeu que é filha de Logun Edé, orixá do Candomblé. No entanto, na manhã desta segunda-feira (13), a artista perdeu mais de 100 mil seguidores ao compartilhar diversas fotos no terreiro.

Adepta à religião de matriz africana, a cantora mostrou a rotina no barracão, vestida com as roupas do Candomblé, e até tomando um banho de folhas para abrir caminhos.

As imagens fazem parte do lançamento do clipe da música Aceita, que será divulgado na quarta (15) e, ao perceber que perdeu seguidores, Anitta mostrou nos stories a situação.

"Perdi 100k seguidores depois de anunciar o clipe que vou mostrar minha religião. Laroyê Exu tirando dos meus caminhos tudo o que já não me serve mais", disse.

Anitta expõe que perdeu seguidores após fotos no candomblé Crédito: Redes sociais

Na publicação feita por Anitta, o texto na legenda das fotos é sobre a sinopse do enredo da escola de samba Unidos da Tijuca, que vai colocar o orixá como tema do Carnaval 2025.