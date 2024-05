CONFIRA SERVIÇOS

Prefeitura-Bairro do Subúrbio oferece serviço gratuito de emissão de 2ª via de certidão

A Prefeitura-Bairro Subúrbio/Ilhas é palco esta semana do “Registre-se”, campanha da 2ª Semana Nacional de Registro Civil. A ação acontece até a próxima sexta-feira (17), das 8h às 16h, na Rua Pará, 15, em Paripe.

A ação, promovida pelas Prefeituras-Bairro em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), tem como objetivo combater o sub-registro e ampliar o acesso à documentação básica por pessoas vulneráveis. Entre os serviços gratuitos ofertados estão a emissão de 2ª via de certidão de nascimento, de óbito e de casamento, além de orientações gerais sobre procedimentos dos cartórios de registro civil, como paternidade, alteração de prenome e registro tardio.