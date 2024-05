LUTA CONTRA O CÂNCER

'Morri em paz', diz influencer em vídeo ao anunciar a própria morte

A tiktoker canadense Kimberly Nix, que nos últimos anos vinha compartilhando com seus seguidores sua luta contra o câncer, morreu na última quarta-feira (8), aos 31 anos. O anúncio foi feito pela própria influenciadora, que também era médica. Ela deixou um vídeo gravado, em que relembra sua trajetória e avisa a seus mais de 150 mil seguidores: "Minha jornada acabou". As informações foram divulgadas pelo jornal Extra.

"Minha jornada aqui acabou, e não posso agradecer o suficiente a cada um de vocês! Todos vocês me deixaram muito feliz, e seus comentários e apoio são mais que suficientes para ajudar alguém a superar qualquer coisa!", escreveu Kimberly na legenda do vídeo, pedindo também, a quem puder, fazer doação para uma pesquisa sobre o câncer.

Kimberly recebeu o diagnóstico de sarcoma pleomórfico indiferenciado (um tipo de câncer nos tecidos moles) há três anos. Na época, ela tinha 28 anos e estava no último ano de residência em Medicina. Desde então, passou a compartilhar sua luta contra a doença em suas redes sociais. A doença já estava no estágio 4, com metástase, e vinha recebendo cuidados paliativos.

No vídeo postado nesta semana, com pouco mais de 9 minutos, Kimberly expressou sua gratidão pela vida e refletiu sobre sua trajetória. "Olá, seguidores. Se vocês estão vendo esta mensagem, eu morri em paz", diz ela no início. "Para quem não me conhece, sou Kim. Oi! É um prazer conhecer você. Você pode conferir tudo sobre sarcoma e minha experiência de viver e morrer com câncer de sarcoma".