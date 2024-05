CALAMIDADE

Sobe para 147 número de mortes pelas enchentes no Rio Grande do Sul

Já são 147 as mortes confirmadas por conta dos impactos das enchentes no Rio Grande do Sul. Além disso, 127 estão desaparecidos. Os números foram divulgados pela Defesa Civil do Estado, na manhã desta segunda-feira (13). Hoje, 447 estão afetados pelas chuvas, com um total de 2.115.703 pessoas.