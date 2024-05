NEGOU PERSEGUIÇÃO

Mulher que diz ter inspirado personagem de 'Bebê Rena' afirma ter recebido ameaças de morte

A escocesa de 58 anos, Fiona Harvey, que diz ter inspirado a personagem Martha, da série "Bebê Rena", negou ser uma stalker e disse que recebeu ameaças de morte na internet. As revelações aconteceram durante entrevista ao jornalista Piers Morgan, nesta quinta-feira (9). As informações foram divulgadas pelo g1.

Fiona, que também é advogada, disse que aparecer publicamente e dar a sua versão não foi uma escolha. "Na internet, detetives me rastrearam, me perseguiram e me fizeram ameaças de morte. Então não foi realmente uma escolha. Fui forçada a esta situação."