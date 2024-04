CHEGA DE INCÔMODO

Anatel adota nova regra contra ligações telefônicas abusivas

De acordo com Anatel, por decisão unânime votada em reunião do Conselho Diretor do órgão, realizada no dia 25 de abril, foi ampliada a obrigatoriedade do uso do código 0303 para a atividade de cobranças, doações e outras atividades com uso intensivo de ligações.