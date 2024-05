MODA FEMININA

Sangue Latino inaugura nova unidade em Salvador neste sábado

Na sexta-feira (17), uma live no Instagram irá apresentar o novo espaço e distribuir cupons para as novas clientes

Elaine Sanoli

Publicado em 14 de maio de 2024 às 17:43

Sangue Latino Crédito: Marina Silva/ CORREIO

A loja que já é um sucesso entre as consumidoras na Princesinha do Sertão, agora terá uma nova unidade na capital baiana. A nova loja da marca Sangue Latino será inaugurada no próximo sábado (18) na Avenida Cardeal da Silva, 111, no bairro da Federação, com peças de alfaiataria moderna a um baixo custo.

Com um acumulado de mais de 500 mil seguidores no perfil principal da marca, as redes sociais serão fundamentais para quem deseja aproveitar os descontos e promoções da abertura da unidade. Na sexta-feira (17), uma live no Instagram irá apresentar o novo espaço e distribuir cupons para as novas clientes.

A escolha pela estratégia para instigar as clientes, vem de uma constante no cotidiano da marca, que busca o engajamento de consumidores através das 'telinhas'.

“Qualidade e preço acessível é sem dúvidas nosso diferencial. Buscamos proporcionar uma experiência completa aos nossos clientes e para isso acreditamos que é preciso investir num todo, produto, atendimento, estrutura, marketing, dentre outros. Buscamos manter nossa conta sempre engajada, a fim de se manter cada vez mais próximo dos nossos clientes e assim conseguir atender as suas expectativas”, explica a gerente de produto Nina Fraga.

Sangue Latino oferece alfaiataria moderna de forma acessível Crédito: Reprodução/ Instagram

A loja, que já possui uma unidade em Salvador, na Alameda das Espatódeas, no Caminho das Árvores, decidiu ampliar os serviços na capital considerando o feedback positivo das clientes soteropolitanas. “Além das abordagens em redes sociais e do atendimento frequente de clientes que residiam em Salvador, enxergamos o espaço dentro do mercado”, conta Nina.

A nova unidade terá um espaço amplo e climatizado, seguindo o padrão das outras lojas da marca, das quais três estão localizadas em Feira de Santana, no interior da Bahia, no Centro, no Parque Getúlio Vargas e no Campo Limpo, sendo a última, uma unidade que conta também com a comercialização de itens de decoração e utilidades.

Projeto da nova unidade da Sangue Latino Crédito: Reprodução