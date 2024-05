SAÚDE

Salvador terá uma UPA das Crianças e a inauguração será em julho

Está sendo construída uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para crianças nos Barris, em Salvador. A vice-prefeita e secretária municipal de Saúde, Ana Paula Matos (PDT), explicou que o objetivo é oferecer atendimento especializado, com recepção e consultórios separados do público adulto. A decisão foi tomada porque muitas vezes esse público buscava atendimento após levar tiros ou facadas, e esperava por atendimento junto com as crianças. A nova UPA terá de seis a oito consultórios de pediatria e salas de exames.