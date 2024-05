SAÚDE

Unidade de Saúde da Família é inaugurada na Liberdade

Uma Unidade de Saúde da Família (USF) foi inaugurada no bairro da Liberdade, em Salvador, nesta segunda-feira (13). O equipamento fica na Rua Estrada da Liberdade, no Corredor da Lapinha, e tem capacidade para fazer até 460 atendimentos por dia. São três equipes de saúde da família e três de saúde bucal.

"Mais uma nova unidade de saúde, desta vez no distrito da Liberdade. Neste distrito, estamos trabalhando para podermos chegar aos 70% [de cobertura de atenção básica] recomendados pelo Ministério da Saúde. Essa unidade tem três equipes de saúde da família, saúde bucal, tem farmácia, sala de vacinação", disse.

Ele também anunciou novas unidades de saúde na região. "Vamos ter mais uma unidade na sede da OAF, mais duas unidades no distrito de Itapagipe, uma no Areal, e outra na Uruguai. Com isso, a gente avança para universalizar a saúde", concluiu.