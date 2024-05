NEGÓCIOS

XP Malls compra parte do Shopping Bela Vista, terceiro maior de Salvador

A venda foi feita para o XP Malls, o fundo de shoppings gerido pela XP. A operação contempla a venda de aproximadamente 14,31% do Shopping Bela Vista, em Salvador. O shopping foi inaugurado em 2012 e conta com mais de 200 lojas, restaurantes, Centro Médico, supermercado, academia, SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão) e três mil vagas de estacionamento.

Além do Bela Vista (terceiro maior shopping center da capital baiana), a JHSF informou que vendeu 8% do ‘Expansão III do Catarina Fashion Outlet’, 32,5% do Shops Faria Lima (SFL) e 22,01% do Shopping Ponta Negra (SPN), em Manaus.