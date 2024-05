POLÍTICA

ACM Neto critica Jerônimo por pedir excessivamente empréstimos

O vice-presidente eleito do União Brasil, ACM Neto, criticou, nesta terça-feira (14), o governador Jerônimo Rodrigues (PT) por pedir excessivamente empréstimos. O ex-prefeito soteropolitano ainda afirmou que o governo petista faz as solicitações sem definir “claramente” onde o recurso será destinado.

“Os (pedidos de) empréstimos que são encaminhados pelo governo do estado (à Assembleia Legislativa da Bahia), eles têm um vício enorme, que é não definir claramente o objeto de aplicação do recurso, a instituição financeira com a qual o governo do estado está contratando, e como aquele dinheiro, que é um dinheiro público, vai ser aplicado. O que o governador vem fazendo é pedir cheque em branco, e a Assembleia vem dando cheque em branco. Jerônimo é o governador de todo esse período de governo do estado de maior volume de empréstimo (pedido) à Assembleia Legislativa”, afirmou ACM Neto, em entrevista à rádio Sociedade.