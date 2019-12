Suspeito de agredir youtuber ameaça processo: 'Elas vão ter que pagar'

O supervisor de manutenção Alexandre da Silva, 42 anos, quer processar a youtuber Karol Eller, depois de ser acusado de agredi-la em um ataque homofóbico. Os dois brigaram em um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

"Eu fiquei como monstro e ela, como mocinha. Estão me atacando, atacando minha filha. Fiquei chateado porque não sei o que levou elas a fazerem isso", disse ele a O Globo.

Alexandre conta que perdeu o entrego e tem recebido várias ameaças de agressão e até de morte.

"Não existe isso de eu ter sido homofóbico. Eu tenho parente gay, tenho parente lésbica, amigos gay e lésbica, eu convivo com essas pessoas, jamais iria ofender, não tem lógica", garante.

Os dois foram ouvidos na 16ª Delegacia de Polícia. Karol tinha o rosto bastante ferido e teve dificuldade para falar por conta disso. Alexandre mostrou alguns arranhões e afirmou que houve agressões mútuas, mas que agiu para se defender.

Primeiro, a delegada Adriana Belém disse se tratar de "um caso típico de homofobia". Depois, após analisar as imagens das câmeras de segurança e ouvir testemunhas, ela mudou de opinião.

Segundo a delegada, Karol pode responder por denúncia caluniosa e porte ilegal de arma. Alexandre deve responder por lesão corporal contra Karol.

Confusão

Na versão do supervisor, ele foi até o quiosque buscar uma cerveja quando viu que Karol estava mostrando uma arma que levava na cintura. Ela parecia "agitada", narrou.

Um amigo dele, Guilherme, é agente penitenciário e também estava armado. Ele se aproximou de Karol e quis saber se ela era "colega", ao que ela disse ser delegada federal.

A namorada de Karol, Suellen Silva dos Santos, desmentiu então e falou que ela era policial civil e dona da arma.

"O Guilherme perguntou por que a Karol estava com a arma dela. Suellen sorriu e disse que ela ia guardar para ela. Karol estava agitada, pegou a arma para tirar o carregador e a bala da agulha, deixou cair o pente. Quando agachou para pegar, deixou a pistola cair. Pedimos novamente para ela devolver a arma, mas ela dizia que tinha experiência. A gente estava numa boa. O Guilherme propôs: ‘Eu guardo minha arma no carro e ela guarda a dela'. Aí, com sacrifício, ela devolveu a arma para a Suellen, que foi até o carro para guardar", diz Alexandre.

Depois disso, Karol foi buscar uma bebida e Alexandre ficou conversando com Suellen. A youtuber então teria ficado enciumada com o diálogo da namorada. Ela disse em depoimento que Alexandre flertou com sua namorada e depois a agrediu com falas de cunho homofóbico. Ele nega.

Imagens

As imagens mostram Guilherme segurando Karol para impedir que ela ataque Alexandre. Quando se solta, ela puxa a camisa dele e os dois caem no chão. Alexandre se levanta e dá dois chutes na youtuber, enquanto as testemunhas tentam apartar.

Segundo Alexandre, ele "perdeu a cabeça" quando Karol veio para cima dele e por isso ele a chutou. Um chute errou e outro a atingiu na perna, diz.

"Eu não estou preocupado porque não fui eu que fiz esse estrago no rosto dela. Eu me defendi, eu não fui atacar, ela que me atacou", garante. Karol teria machucado o rosto ao cair de cara no chão.

"Vou processar quem fez mal a mim. Sujaram meu nome, causaram um mal grande na minha vida, essas pessoas têm que pagar", finaliza.