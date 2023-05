Suspeito de cometer assaltos é preso no Jardim Nova Esperança

Um homem foi preso suspeito de cometer assaltos no bairro Jardim Nova Esperança, em Salvador, na noite do último sábado (27). Uma motocicleta com restrição de roubo também foi apreendida na ação policial, denominada como Operação CRV, deflagrada pelo Comando de Policiamento Regional da Capital - Central, policiais militares da 50ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM).

De acordo com a PM, a polícia recebeu a informação de que dois homens em uma motocicleta cometiam assaltos na localidade. Ao perceberem a chegada das guarnições no local, a dupla tentou fugir. Um dos suspeitos, que portava um simulacro de arma de fogo, foi detido pela corporação, enquanto o outro conseguiu fugir a pé.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos, para onde o veículo apreendido foi levado. De acordo com a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante, por receptação qualificada.