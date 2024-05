EXTREMO SUL

Lula vem à Bahia para inauguração de hospital nesta sexta-feira

Com investimento superior a R$ 200 milhões, entre obras, equipamentos e mobiliário, a unidade conta com 216 leitos, sendo 30 de UTI adulto e pediátrica. O hospital foi projetado como referência para os 21 municípios da região, beneficiando mais de 800 mil habitantes.

Antes da inauguração do hospital, que terá a presença do governador Jerônimo Rodrigues, às 14h30, o presidente Lula vai entregar e visitar as instalações do novo prédio do Campus Paulo Freire, da Universidade Federal do Sul da Bahia em Teixeira de Freitas.