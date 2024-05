GRATUITO

Marinha abre inscrições para 45ª Regata Marcílio Dias

No dia 08 de junho, será realizada a 45ª edição da “Regata Marcílio Dias” na Baía de Todos os Santos. Promovida pelo Comando do 2º Distrito Naval, a regata é organizada pela Capitania dos Portos da Bahia. O evento integra o calendário náutico de Salvador e das festividades alusivas ao Dia da Marinha, comemorado em 11 de junho, e que marca o aniversário da Batalha Naval do Riachuelo.

As largadas para as categorias Stand Up Paddle e Canoas havaianas – que inclui a participação de atletas nas categorias masculina, feminina, mista e pessoas com deficiência (PcD) – serão realizadas a partir das 08h, nas proximidades da CPBA, de onde também partirão os competidores da classe ‘Monotipos’, a partir das 12h. Já os Veleiros de oceano largarão das proximidades Praia de Inema.