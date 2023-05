O teto de uma grande loja de materiais de construção desabou na manhã desta terça-feira (30), em Juazeiro. De acordo com informações iniciais, funcionários estavam no interior da loja. A Condec fica situada no bairro João XXIII.

Não há, até o momento, registro de vítimas fatais. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros já estão no local.

Matéria em atualização.