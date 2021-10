Travesti presa por roubo era amante de chefes do tráfico no Rio, diz polícia

A polícia do Rio de Janeiro prendeu Luana Rabelo, conhecida como Mulher-Gato, por roubo e suspeita de envolvimento com traficantes do conjunto de favelas da Maré. Segundo o G1 Rio, Luana afirmou à polícia que é amante de chefes do tráfico da região.

O delegado Marcus Vinícius Amin, da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, informou que monitorava Luana Rabelo para cumprir um mandado de prisão contra ela por roubo.

"A gente estava monitorando porque ela vive fora da favela e a fim de tentar apreender os celulares, alguma coisa que ela tenha para acrescentar na investigação", disse o delegado ao G1.

Mulher-Gato é famosa no Baile da Disney, no Complexo da Maré, em uma das regiões dominadas pela facção Terceiro Comando.

Mulher-Gato (Foto: Reprodução)

A polícia começou a monitora Mulher Gato depois que a mulher de um traficante da região a ameaçou após ter descoberto uma traição do marido com a Luana.

Ela ainda é suspeita de ter roubado um policial militar com uma outra amiga.

Segundo a PM, o PM dirigia quando viu duas mulheres pedindo carona. Ele as deixou embarcar e a mulher que estava no banco traseiro colocou uma faca no pescoço da vítima enquanto a outra retirava a pistola calibre .40 que pertence à Polícia Militar do Rio e os objetos pessoais.

Na delegacia, o policial conseguiu reconhecer uma das envolvidas no roubo, uma mulher trans, identificada como Mulher-Gato.