Detran realiza leilão com carros a partir de R$ 2 mil; saiba como participar

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) está com editais de leilão de carros e motos abertos. Pessoas físicas e jurídicas podem participar dos certames oferecidos pelo departamento, desde que preencham os requisitos contidos nos editais disponíveis no site do órgão: www.detran.ba.gov.br.