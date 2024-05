INCÊNDIO

Prédio da Uneb é interditado após pegar fogo no bairro do Comércio

O prédio que pegou fogo no bairro do Comércio , na noite desse domingo (5), foi interditado. O edifício é sede de setores administrativos da Universidade do Estado da Bahia (Uneb).

O local será interditado por 72 horas. "A unidade será interditada pelas próximas 72 horas para investigação das causas do incêndio, pela Polícia Civil da Bahia, e para avaliação estrutural, pela Defesa Civil do município, já acionadas pela Reitoria e pela Secretaria de Educação do Estado, que estão presentes no local com suas equipes", diz a nota divulgada pela Uneb.