SALVADOR

Prédio no bairro do Comércio pega fogo na noite deste domingo

Um prédio no bairro do Comércio, próximo à Feira de São Joaquim, pegou fogo na noite deste domingo (5). O incêndio foi registrado por pessoas que passavam pelo local. Segundo relatos publicados nas redes sociais, as chamas começaram por volta das 18h30. O Corpo de Bombeiros informou que estava fazendo o combate do fogo e que não houve feridos. Não há informações sobre as causas do incêndio.