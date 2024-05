DADOS DA DEFESA CIVIL

Mortes pelas chuvas no Rio Grande do Sul chegam a 78

O número de mortes e de pessoas afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul cresceu nas últimas horas, de acordo com dados atualizados pela Defesa Civil no boletim das 18h deste domingo, dia 5. Até o momento, foram confirmados 78 óbitos, sendo que outras quatro mortes estão sendo investigadas.