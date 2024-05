E.C. VITÓRIA

‘Não tem terra arrasada’, garante Willian Oliveira após terceira derrota do Vitória na Série A

Volante assinou o gol rubro-negro na derrota por 3x1 para o São Paulo

Da Redação

Publicado em 5 de maio de 2024 às 20:01

Vitória perde para o São Paulo, no Barradão, no Campeonato Brasileiro Crédito: ARISSON MARINHO / CORREIO

Willian Oliveira marcou o único gol do Vitória na derrota por 3x1 para o São Paulo, na tarde deste domingo (5), no Barradão. Luciano, duas vezes, e Ferraresi construíram o placar para a equipe paulista na 5ª rodada do Brasileirão. Após o apito final, o volante rubro-negro comentou sobre a dificuldade que o Leão enfrenta nesse começo do Brasileiro.

"A chave muda. Hoje estamos em um campeonato muito difícil, equipes de extrema qualidade, não tem jogo fácil, todo jogo é difícil. Todo dia é dia para evoluir. Hoje era um jogo muito difícil, sabíamos, mas com um a menos se torna ainda mais difícil. Não estou aqui para trazer culpados, apontar para ninguém. É muito difícil o Campeonato Brasileiro, mas nosso time está evoluindo. Fizemos um grande jogo contra o Botafogo na Copa do Brasil, infelizmente não saímos com a vitória de lá”, afirmou Willian Oliveira.

Com apenas um ponto, o Vitória amarga a zona de rebaixamento, na 18ª posição. O rubro-negro ainda não venceu no torneio. São três derrotas e um empate até o momento. Vale lembrar que o time comandado pelo técnico Léo Condé tem um jogo a menos, já que a partida contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, válida pela 2ª rodada, foi adiada.

“Aqui não tem terra arrasada, só para deixar claro para quem está ouvindo, todo mundo tem convicção do que está fazendo no dia a dia. A vitória vai chegar, as coisas vão melhorar, basta a gente ter sabedoria, pois tudo passa. Vamos começar a pontuar, o time não vem jogando mal. Não tem muito como avaliar esse jogo, estávamos com um a menos. O time vem numa crescente e vamos almejar coisas positivas", disse Willian Oliveira.