JUSTIÇA

Tenente julgado no Caso Joel já foi preso por estelionato

Um dos réus que começa a ser julgado a partir de hoje (06) no Salão Principal do Fórum Ruy Barbosa, pela morte prematura de Joel da Conceição Castro, de 10 anos, o tenente Alexinaldo Santana Souza, de 49, já foi preso por crime de estelionato. O policial militar comandava a ação que resultou na morte do menino, baleado dentro de casa há 13 anos no Nordeste de Amaralina.