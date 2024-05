JUSTIÇA

Caso Joel: júri popular pode durar até uma semana no Fórum Ruy Barbosa; entenda

O júri começa às 8h no Fórum Ruy Barbosa. A sessão será presidida pela juíza Andréa Teixeira Lima Sarmento Netto, do 2º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri e o representante do Ministério Público do Estado (MPBA) é o promotor Ariomar José Figueiredo da Silva.