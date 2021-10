'Tu conhece Wakanda?': motorista de ônibus viraliza ao dirigir brincando com passageiros

Um motorista de ônibus do Rio de Janeiro viralizou nas redes sociais neste sábado (30) após um passageiro divulgar suas peripécias nas redes sociais. Em um vídeo editado com os “melhores momentos” do rodoviário não identificado, é possível ver a desenvoltura do condutor durante o trabalho - cheio de humor com passageiros e pessoas que aparecem por onde ele passa.

Entre as brincadeiras, perguntas non sense para quem estava perto dele, gozações futebolísticas, piadas de todo tipo e mais interações com outros motoristas, além de referências da cultura pop: em determinado momento, pergunta a um senhor se ele conhece Wakanda, a cidade fictícia do filme ‘Pantera Negra’.

Outra referência pop aparece na hora que pede a um passageiro para cantar Hakuna Matata, a música tema do filme Rei Leão.

O bom humor vem até na hora de dar uma dura em um passageiro. “Cadê seu cartão?”, pergunta, e recebe uma resposta que não é possível ouvir. Com bom humor, quebra o galho e segue viagem: “Não pode, não pô. Tá me devendo uma Brahma.” O passageiro embarca pela porta de trás.

Quem entrou e pagou também não fica livre das brincadeiras: uma passageira é chamada de "mão de vaca" ao devolver uma moeda de troco da passagem.

E claro, o futebol também é tema do motorista no vídeo que teve mais de 500 mil visualizações em apenas uma postagem no Twitter, neste sábado: “Flamengo perdeu!”, zomba ele, em referência à eliminação do rubro-negro da Copa do Brasil, nesta semana. Assista abaixo.