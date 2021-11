'Um Lugar ao Sol' chega repleto de elementos de dramalhão

Os ingredientes de Um Lugar ao Sol, novela das nove que estreia hoje, não são lá muito originais e a trama tem alguns elementos de um daqueles dramalhões mexicanos, já vistos também diversas vezes na TV brasileira. Mas, como a autora é a competente Lícia Manzo (Sete Vidas e Vida que Segue), dá pra acreditar que vai além do lugar-comum.

A começar por Cauã Reymond, ator que já deu provas suficientes de amadurecimento profissional. É ele que interpreta os gêmeos Christian e Christofer, separados na primeira infância. A mãe deles morreu no parto e o pai, Ernani (Márcio Vito) não tem condições financeiras nem emocionais de cuidar deles. Diante disso, se vê obrigado a abrir mão de criar os filhos e busca alguém para adotá-los.

Logo aparece um casal interessado, que quer criar os meninos, mas, ao descobrir que um deles tem a saúde frágil, decide adotar apenas um , Christofer, que vai passar a se chamar Renato. A nova mãe, Elenice, interpretada na fase jovem por Lorena Comparato, revela sua frieza ao justificar sua decisão de ficar com um só menino: ‘A criança é pequena demais para se lembrar de qualquer coisa’, responde ao marido quando questionada se não seria errado separar os irmãos.

Licia Manzo, autora da novela

Na segunda fase, Ana Beatriz Nogueira viverá Elenice e Genezio de Barros será o pai, José Renato, interpretado por Rafael Primot na primeira parte. Os irmãos vão crescer em ambientes muito diferentes entre si: enquanto Christofer vive em um lar muito confortável e estuda em boas escolas, o irmão será criado em um orfanato, longe daqueles privilégios.

O tempo passa sem que um irmão saiba da existência do outro e, ao completarem 18 anos, eles novamente vivem uma situação antagônica: Christofer/Renato, que não se interessa pelos estudos, ganha um apartamento da mãe, enquanto Christian, por completar a maioridade, terá que deixar o orfanato e ir em busca de um novo lar.

Se Christofer é malandro e não dá bola para a escola, Christian é inteligente e esforçado nos estudos, embora isso não seja o bastante para que seja aprovado no vestibular. Decepcionado, ele retorna ao orfanato para ter informações do pai. Lá, consegue o endereço de Ernani, que faz ao filho a revelação que ele tem um irmão gêmeo. Ao mesmo tempo, José Renato admite a Christian que ele foi adotado e que tem um gêmeo. Indignado com a notícia repentina, o rapaz resolve sair do Brasil

Dez anos depois, após uma série de encontros e desencontros, Christian finalmente se vê diante de Renato, que retornou ao país. Os dois passam uma madrugada juntos, e Renato, sozinho e embriagado, sobe o morro para saldar uma dívida do irmão com os traficantes.

O débito foi adquirido quando Christian precisou tomar o dinheiro emprestado de criminosos para pagar a fiança de um amigo condenado injustamente. Confundido com o irmão, Renato/Christofer é morto pelos bandidos. Christian vislumbra a oportunidade de tomar o lugar do irmão e se vê diante de um dilema ético, mas, ainda assim, decide assumir a identidade dele.

Além da trajetória dos irmãos precocemente separados, Um Lugar ao Sol aborda temas contemporâneos diversos, uma marca de Lícia Manzo. Entre os assuntos abordados na trama estão gordofobia, preconceito social e racial, abuso emocional, os dilemas da mulher moderna após os 50 anos, gravidez na adolescência e liderança feminina.

A autora teve a ideia da trama quando assistiu ao depoimento do jovem Christofer Francis, no documentário Meus 18 Anos, sobre meninos e meninas que eram obrigados a sair do orfanato. "Todo mundo tem sonho. A coisa que o ser humano sabe bem é sonhar. Tem sonhos que você fala: ‘Eu vou batalhar o máximo pra conseguir’. E tem aqueles que você deixa meio que no bolso, que você gostaria de levar adiante, mas não dá", dizia o rapaz.

Marieta Severo vive Noca, avó de Lara (Andréia Horta)

Lícia passou então a refletir sobre o que Christofer dizia no filme: "Ao perceber na maioria daqueles jovens a esperança preservada de estudar e ter um futuro, uma pergunta me veio de imediato: no Brasil de hoje, com apenas 14% dos adultos com curso superior, cerca de 13 milhões de desempregados, e um quarto da população vivendo em situação de pobreza – serão seus sonhos realizáveis?", questiona a autora.

No elenco, também estão Alinne Moraes, que é Bárbara, namorada de Renato/Christian; Santiago (José de Abreu), que é pai de Bárbara, e Andréa Beltrão, que vive Rebeca, irmã de Santiago. Andréia Horta é Lara, que vive um romance com Christian e Marieta Severo interpreta Noca, avó da moça. A música de abertura é Sulamericano, do BaianaSystem. É a segunda canção da banda, que havia interpretado Segundo Sol, na novela homônima de João Emanuel Carneiro.