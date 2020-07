Vetado, Rossi promete volta 'mais rápida que ejaculação precoce'

O atacante Rossi está fora da reestreia do Bahia na Copa do Nordeste, nesta quarta-feira (22). Devido a uma lesão na coxa que o tirou do treinamento na véspera, ele será desfalque no jogo contra o Náutico, às 20h, em Pituaçu.

O próprio Rossi falou sobre a contusão e, em interação com um torcedor no Twitter, prometeu voltar rapidamente. “Mais rápido que ejaculação precoce!”, respondeu o atacante ao torcedor que havia comentado: “Bora ver se ele tem genética de búfalo mesmo e se a recuperação vai demorar (risos)”. O animal é uma referência ao apelido do atacante.

Sem Rossi, Clayson ocupará a posição no ataque tricolor ao lado de Élber e Gilberto. Gregore, suspenso, deve ser substituído por Ronaldo. O goleiro Douglas está machucado e com isso Anderson segue titular.

A provável escalação tricolor diante do Timbu tem: Anderson, João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Flávio, Ronaldo e Rodriguinho; Élber, Gilberto e Clayson.

O Bahia está em segundo lugar no grupo A da Copa do Nordeste, com 14 pontos, e já tem vaga assegurada nas quartas de final.