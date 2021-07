Vice-presidente da Câmara pede cópia de processos de impeachment para 'análise política'

Após ser alvo de críticas por parte do presidente Jair Bolsonaro no final de semana por conta da aprovação do fundo eleitoral de R$ 5,7 bilhões, o vice-presidente da Câmara dos Deputados Marcelo Ramos (PL-AM) pediu, nesta segunda-feira (19), cópia de todos os pedidos de impeachment protocolados na Casa para fazer uma "análise política" sobre o assunto.



Apesar do pedido, cabe ao presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL). Mas vale destacar que, de acordo com o regimento da Casa, "o Presidente passará o exercício da presidência ao Primeiro-Vice-Presidente" sempre que tiver que se ausentar da Capital Federal por mais de 48 horas.



Em entrevista ao jornal O GLOBO, Ramos afirmou que vai fazer uma "análise política" sobre o assunto. Ele destacou que caso Lira esteja afastado temporariamente do cargo, como no caso de uma viagem internacional ou algum outro imprevisto, o vice-presidente da Câmara assumiria a presidência interinamente e poderia ter a prerrogativa de decidir sobre os pedidos.



"Se eu estiver no exercício e o presidente Lira estiver viajando, por exemplo, eu posso (dar prosseguimento). Mas, claro, eu não sou irresponsável. Preciso fazer uma análise política se cabe a quem está no cargo provisoriamente dar o prosseguimento", disse o deputado ao GLOBO.



O parlamentar diz que fez o pedido para que pudesse ler e formar opinião sobre os mais de 100 pedidos contra Bolsonaro. Na última semana, o deputado Arthur Lira descartou a possibilidade de aceitar qualquer pedido contra Bolsonaro. Na ocasião, ele afirmou que não é possível "fazer um impeachment" sozinho.



Críticas após alta



Bolsonaro citou o deputado Marcelo Ramos como responsável pela votação e aprovação do fundo eleitoral de R$ 5,7 bilhões na Câmara. Em resposta, o parlamentar disse em suas redes sociais que o presidente queria "correr de suas responsabilidades". A base do governo apoiou a proposta do fundão.



"Se depender do Bolsonaro ele não é responsável por nenhuma das mais de 530 mil pessoas mortas na pandemia, nem por 15 milhões de desempregados, nem por 19 milhões de brasileiros com fome e nem mesmo pela escandalosa tentativa de roubo na compra de vacinas. Ele deveria é dizer que vai vetar, mas vai tentar arrumar alguém para responsabilizar também, porque é típico dele e dos filhos correr das suas responsabilidades e obrigações", escreveu o deputado após as críticas do presidente.