Vitória alcança sua pior colocação no Campeonato Baiano nos últimos cinco anos

Acostumado a disputar títulos na esfera regional e estadual, o Vitória convive com uma nova realidade. Pelo quinto ano consecutivo o rubro-negro não passou da primeira fase do Campeonato Baiano. A última vez que a equipe chegou ao mata-mata do torneio foi em 2018, quando perdeu o título para o rival Bahia.

No domingo (26), o Leão encarou o Barcelona de Ilhéus precisando vencer e torcer contra os adversários para ir à semifinal, mas não passou de um empate de 0x0 no Barradão e amargou mais uma eliminação precoce.

A campanha de 2023 foi a pior entre as cinco últimas do clube em relação à posição na tabela. Em nove partidas, o Vitória somou apenas 12 pontos (três triunfos, três empates e três derrotas). A equipe foi ultrapassada na última rodada pelo Bahia de Feira e terminou em 6º lugar. Nos quatro anos anteriores, o time havia terminado em 5º.

Em relação ao número de pontos, o desempenho deste ano superou somente o de 2021, quando o Leão foi 5º colocado com 11 pontos.

Campanhas do fracasso do Vitória no Baianão:

(2019) - 5º lugar - 13 pontos

(2020) - 5º lugar - 13 pontos

(2021) - 5º lugar - 11 pontos

(2022) - 5º lugar - 13 pontos

(2023) - 6º lugar - 12 pontos

Vaga na Copa do Brasil fica difícil

O prejuízo pela queda na primeira fase do Campeonato Baiano pode ser maior do que nos últimos anos. O Vitória está fora da Copa do Brasil de 2024 via estadual.

A partir do próximo ano, a CBF utilizará os campeonatos estaduais para definir 80 dos 92 classificados ao torneio nacional. As três vagas da Bahia serão cedidas aos três melhores colocados no Campeonato Baiano, de acordo com o regulamento do estadual divulgado pela FBF.

A única saída para o rubro-negro não ficar fora da competição agora é ser campeão da Copa do Nordeste ou da Série B do Brasileirão. No torneio regional, o Leão também vive má boa fase. A equipe é a vice-lanterna do grupo A, com dois pontos, e corre risco de eliminada já na próxima rodada se não vencer o clássico contra o Bahia na Fonte Nova, domingo (5).

Para se ter uma ideia do tamanho do prejuízo, este ano o Vitória recebeu uma cota de R$ 1,25 milhão pela participação na Copa do Brasil. O clube pode receber mais R$ 1,4 milhão em caso de classificação sobre o Nova Iguaçu, na próxima quarta-feira (1°). Dinheiro importante diante da crise financeira que a agremiação vive.

Em relação à vaga no Nordestão 2024, o Vitória agora precisa que o Bahia seja o campeão baiano para conquistar a vaga na fase de grupos via ranking de clubes da CBF. Caso contrário, o rubro-negro terá que disputar a pré-Copa do Nordeste, como aconteceu nos dois últimos anos.