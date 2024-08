PARIS 2024

Brasil vai à final no 4x200m livre feminino e encerra jejum de 20 anos

A equipe brasileira de natação feminina fez bonito na piscina da Arena La Défense nesta quinta-feira e obteve a classificação para a final do revezamento 4x200 metros livre nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Formada por Gabi Roncatto, Mafê Costa, Maria Paula Heitmann e Stephanie Balduccini, a equipe brasileira ficou na quinta colocação geral, com o tempo de 7min52s81.

Com o resultado, o Brasil encerrou um jejum de 20 anos nesta prova. A última vez que o País fez final neste revezamento foi nos Jogos de Atenas-2004, com Joanna Maranhão, Mariana Brochado, Paula Baracho e Monique Ferreira, com o 7º lugar na final.