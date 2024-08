CRIME

Brasileiro é preso e condenado em Paris por vender medalhas falsas da Olimpíada

A prisão ocorreu na segunda-feira pela Brigada Anti-Criminalidade do 12º Distrito de Paris. A informação foi divulgada por veículos franceses e confirmada pelo Estadão. O brasileiro não teve sua identidade revelada. O Consulado Geral do Brasil em Paris afirmou estar "acompanhando o caso e provendo a assistência consular cabível" desde terça-feira.

O homem estava hospedado em Paris, no bairro 10º arrondissement, no norte da capital e próximo às margens do Rio Sena. Quando foi detido, ele carregava 11 medalhas consigo. Após inspeção em seu quarto, foram encontradas cerca de 850 medalhas similares àquelas da Olimpíada - com e sem cordão -, além de uma cédula falsa de 500 euros (cerca de R$ 3.000) e 1.340 euros em espécie (cerca de R$ 8.050).